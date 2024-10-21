Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили

Росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, інформують аналітики проєкту Deep State.

Автори Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що окупанти захопили частину територій у районі Вишневого.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що ситуація в районі погіршується, обстріли посилюються, поранених стає більше. Тому влада закликає місцевих жителів якнайшвидше евакуюватися. Особливо це стосується сімей із дітьми.