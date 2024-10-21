Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, інформують аналітики проєкту Deep State.
Автори Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що окупанти захопили частину територій у районі Вишневого.
Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що ситуація в районі погіршується, обстріли посилюються, поранених стає більше. Тому влада закликає місцевих жителів якнайшвидше евакуюватися. Особливо це стосується сімей із дітьми.
Читайте також: З тих, хто залишився, 90% – пенсіонери: Беседін про мешканців Куп’янського району
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, карта, продвижение, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 07:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, інформують аналітики проєкту Deep State.".