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Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили

Україна 07:39   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, інформують аналітики проєкту Deep State.

Автори Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що окупанти захопили частину територій у районі Вишневого.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що ситуація в районі погіршується, обстріли посилюються, поранених стає більше. Тому влада закликає місцевих жителів якнайшвидше евакуюватися. Особливо це стосується сімей із дітьми.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 07:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, інформують аналітики проєкту Deep State.".