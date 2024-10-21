Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Один бій ще триває.
Читайте також: Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бой, генштаб, зведення, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".