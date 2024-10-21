Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ

На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Один бій ще триває.