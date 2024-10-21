Live
  • Пн 21.10.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.73

Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ

Суспільство 16:51   21.10.2024
Вікторія Яковенко
Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Один бій ще триває.

Читайте також: Deep State: РФ знову просунулась на Харківщині. Які території захопили

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ
Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ
21.10.2024, 16:51
РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом
РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом
20.10.2024, 22:23
Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState
Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState
19.09.2024, 08:30
Відбудова Північної Салтівки: які ідеї перемогли в конкурсі (фото)
Відбудова Північної Салтівки: які ідеї перемогли в конкурсі (фото)
21.10.2024, 16:34
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку
21.10.2024, 15:23
Спека і крижані зливи на Харківщині. «2024-й увійде в історію» – кліматологиня
Спека і крижані зливи на Харківщині. «2024-й увійде в історію» – кліматологиня
21.10.2024, 12:02

Новини за темою:

17:27
П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
17:21
Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
17:49
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
18:31
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
18:17
11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ

Ви читали новину: «Штурми біля Вовчанська і Липців, один бій йде на Куп’янському напрямку – ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".