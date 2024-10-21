Терехов считает, что эта зима в Харькове будет самой тяжелой
Фото: Харьковский горсовет
Вчера, 20 октября, три района Харькова остались без света из-за ударов РФ. Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что это был экзамен для энергетиков, и, по его мнению, они справились.
«Они подключили электроснабжение в районы Харькова. Наши ХТС, наши энергетики работают практически круглые сутки. Относительно теплоснабжения у нас разработан план действий, и мы следуем по нему. Эта зима будет очень тяжелая. Если взять по сравнению с другими зимами, которые мы проходили во время войны, это будет самая тяжелая зима. Я уверен, что даже с этими вызовами мы перезимуем», – отметил мэр в эфире нацмарафона.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 20 октября, три района Харькова остались без света из-за ударов РФ. Мэр Харькова заявил, что это был экзамен для энергетиков, и, по его мнению, они справились.".