Терехов считает, что эта зима в Харькове будет самой тяжелой

Вчера, 20 октября, три района Харькова остались без света из-за ударов РФ. Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что это был экзамен для энергетиков, и, по его мнению, они справились.

«Они подключили электроснабжение в районы Харькова. Наши ХТС, наши энергетики работают практически круглые сутки. Относительно теплоснабжения у нас разработан план действий, и мы следуем по нему. Эта зима будет очень тяжелая. Если взять по сравнению с другими зимами, которые мы проходили во время войны, это будет самая тяжелая зима. Я уверен, что даже с этими вызовами мы перезимуем», – отметил мэр в эфире нацмарафона.