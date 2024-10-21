У Харкові відновили електропостачання після нічних «прильотів» – ХОВА

Прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал повідомила, що у трьох районах Харкова знову з’явилося світло – воно зникло напередодні після нічних ударів КАБів по місту.

«Про потерпілих: у лікарні чотири людини, тяжких немає», – уточнила Шаповал.

Нагадаємо, у Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, один «приліт» зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. У Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та високовольтні лінії електропередачі. В Основ’янському районі – багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Без електропостачання залишилися три райони міста.