У Харкові відновили електропостачання після нічних «прильотів» – ХОВА
Прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал повідомила, що у трьох районах Харкова знову з’явилося світло – воно зникло напередодні після нічних ударів КАБів по місту.
«Про потерпілих: у лікарні чотири людини, тяжких немає», – уточнила Шаповал.
Нагадаємо, у Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, один «приліт» зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. У Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та високовольтні лінії електропередачі. В Основ’янському районі – багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Без електропостачання залишилися три райони міста.
Читайте також: Двоє загиблих, 12 поранених – Синєгубов про наслідки обстрілу Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: КАБ, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові відновили електропостачання після нічних «прильотів» – ХОВА»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 09:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА повідомили, що у трьох районах Харкова знову з’явилося світло – воно зникло напередодні після нічних ударів КАБів по місту.".