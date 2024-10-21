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У Харкові відновили електропостачання після нічних «прильотів» – ХОВА

Україна 09:22   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові відновили електропостачання після нічних «прильотів» – ХОВА

Прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал повідомила, що у трьох районах Харкова знову з’явилося світло – воно зникло напередодні після нічних ударів КАБів по місту.

«Про потерпілих: у лікарні чотири людини, тяжких немає», – уточнила Шаповал.

Нагадаємо, у Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, один «приліт» зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. У Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та високовольтні лінії електропередачі. В Основ’янському районі – багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Без електропостачання залишилися три райони міста.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 09:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА повідомили, що у трьох районах Харкова знову з’явилося світло – воно зникло напередодні після нічних ударів КАБів по місту.".