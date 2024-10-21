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“90% всіх пошкоджень – вікна”. Синєгубов про руйнування в Харкові після удару

Події 11:49   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“90% всіх пошкоджень – вікна”. Синєгубов про руйнування в Харкові після удару

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати “прильотів” КАБів по  Харкову. Зокрема, розповів про пошкоджені будинки.

За словами Синєгубова, значних руйнувань багатоповерхівок у Харкові після обстрілу немає. 90% пошкоджень – вибиті вікна.

“По Основʼянському району маємо 12 людей, які отримали поранення. Троє людей – середній стан тяжкості, інші – легкі. По Київському району одна людина отримала поранення. Так, дійсно десятки житлових будинків залишилися вчергове без вікон. Є зруйновані нежитлові приміщення. Більше 20 автівок так само пошкоджені. Внаслідок такого удару вчора сталося аварійне відключення електропостачання в нас. Наразі електропостачання в нас повністю відновлено. І надалі наші волонтерські організації проводять оперативні ремонти, усувають наслідки цієї ворожої атаки”, – сказав Синєгубов.

Начальник ХОВА нагадав, що також напередодні ворог ударив по Борівській громаді. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Читайте також: У Харкові відновили електропостачання після нічних «прильотів» – ХОВА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати “прильотів” КАБів по  Харкову. Зокрема, розповів про пошкоджені будинки.".