“90% всіх пошкоджень – вікна”. Синєгубов про руйнування в Харкові після удару

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати “прильотів” КАБів по Харкову. Зокрема, розповів про пошкоджені будинки.

За словами Синєгубова, значних руйнувань багатоповерхівок у Харкові після обстрілу немає. 90% пошкоджень – вибиті вікна.

“По Основʼянському району маємо 12 людей, які отримали поранення. Троє людей – середній стан тяжкості, інші – легкі. По Київському району одна людина отримала поранення. Так, дійсно десятки житлових будинків залишилися вчергове без вікон. Є зруйновані нежитлові приміщення. Більше 20 автівок так само пошкоджені. Внаслідок такого удару вчора сталося аварійне відключення електропостачання в нас. Наразі електропостачання в нас повністю відновлено. І надалі наші волонтерські організації проводять оперативні ремонти, усувають наслідки цієї ворожої атаки”, – сказав Синєгубов.

Начальник ХОВА нагадав, що також напередодні ворог ударив по Борівській громаді. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.