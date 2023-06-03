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На пляжах Харківщині перевірили стан води: де купатися небезпечно

Суспільство 18:29   03.06.2023
Вікторія Яковенко
На пляжах Харківщині перевірили стан води: де купатися небезпечно

Санлікарі перевірили водойми, які в Харківській області планують відкрити для відпочинку.

Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

У Харківській області готуються до відкриття пляжі в селищах Безлюдівка та Пісочин, а також в Зміївській та Краснокутській громадах.

Санлікарі перевірили 13 пляжів на території Харківщини. З їхнім переліком можна ознайомитись тут.

«У травні досліджено 57 проб води, перевищення показників епідемічної безпеки виявлено у 12 пробах (21,0%). Встановлено, що у воді в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ,  Основ’янського озера у місті Харкові вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 6300-10000, що перевищує нормативне значення 5 000 на літр. У зв’язку з цим наразі не рекомендуємо купання у цих водоймах», – зазначили фахівці.

Перелік пляжів, які наразі не є безпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Читайте також: Купатися у водосховищі під Харковом не дозволили: причина

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 18:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Санлікарі перевірили водойми, які в Харківській області планують відкрити для відпочинку.".