На пляжах Харківщині перевірили стан води: де купатися небезпечно

Санлікарі перевірили водойми, які в Харківській області планують відкрити для відпочинку.

Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

У Харківській області готуються до відкриття пляжі в селищах Безлюдівка та Пісочин, а також в Зміївській та Краснокутській громадах.

Санлікарі перевірили 13 пляжів на території Харківщини. З їхнім переліком можна ознайомитись тут.

«У травні досліджено 57 проб води, перевищення показників епідемічної безпеки виявлено у 12 пробах (21,0%). Встановлено, що у воді в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у місті Харкові вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 6300-10000, що перевищує нормативне значення 5 000 на літр. У зв’язку з цим наразі не рекомендуємо купання у цих водоймах», – зазначили фахівці.

Перелік пляжів, які наразі не є безпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.