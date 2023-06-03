На пляжах Харківщині перевірили стан води: де купатися небезпечно
Санлікарі перевірили водойми, які в Харківській області планують відкрити для відпочинку.
Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
У Харківській області готуються до відкриття пляжі в селищах Безлюдівка та Пісочин, а також в Зміївській та Краснокутській громадах.
Санлікарі перевірили 13 пляжів на території Харківщини. З їхнім переліком можна ознайомитись тут.
«У травні досліджено 57 проб води, перевищення показників епідемічної безпеки виявлено у 12 пробах (21,0%). Встановлено, що у воді в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у місті Харкові вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 6300-10000, що перевищує нормативне значення 5 000 на літр. У зв’язку з цим наразі не рекомендуємо купання у цих водоймах», – зазначили фахівці.
Перелік пляжів, які наразі не є безпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 18:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Санлікарі перевірили водойми, які в Харківській області планують відкрити для відпочинку.".