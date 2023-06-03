На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно
Санврачи проверили водоемы, которые в Харьковской области планируют открыть для отдыха.
Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины».
В Харьковской области готовятся к открытию пляжей в поселках Безлюдовка и Песочин, а также в Змиевской и Краснокутской громадах.
Вообщем, санврачи проверили 13 пляжей на территории Харьковщины. С их списком можно ознакомиться здесь.
«В мае исследовано 57 проб воды, превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 12 пробах (21,0%). Установлено, что в воде в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера в Харькове содержание лактозопозитивных кишечных палочек находится на уровне 6300-10000, что превышает нормативное значение 5 000. В связи с этим, пока не рекомендуем купание в этих водоемах», – отметили специалисты.
Список пляжей, которые опасны для купания, отображены на карте. Она обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
Читайте также: Купаться в водохранилище под Харьковом не разрешили: причина
Новости по теме:
Вы читали новость: «На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 18:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Санврачи проверили водоемы, которые в Харьковской области планируют открыть для отдыха.".