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На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно

Общество 18:29   03.06.2023
Виктория Яковенко
На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно

Санврачи проверили водоемы, которые в Харьковской области планируют открыть для отдыха.

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины».

В Харьковской области готовятся к открытию пляжей в поселках Безлюдовка и Песочин, а также в Змиевской и Краснокутской громадах.

Вообщем, санврачи проверили 13 пляжей на территории Харьковщины. С их списком можно ознакомиться здесь.

«В мае исследовано 57 проб воды, превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 12 пробах (21,0%). Установлено, что в воде в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера в Харькове содержание лактозопозитивных кишечных палочек находится на уровне 6300-10000, что превышает нормативное значение 5 000. В связи с этим, пока не рекомендуем купание в этих водоемах», – отметили специалисты.

Список пляжей, которые опасны для купания, отображены на карте. Она обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Читайте также: Купаться в водохранилище под Харьковом не разрешили: причина

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Санврачи проверили водоемы, которые в Харьковской области планируют открыть для отдыха.".