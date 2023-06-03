На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно

Санврачи проверили водоемы, которые в Харьковской области планируют открыть для отдыха.

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины».

В Харьковской области готовятся к открытию пляжей в поселках Безлюдовка и Песочин, а также в Змиевской и Краснокутской громадах.

Вообщем, санврачи проверили 13 пляжей на территории Харьковщины. С их списком можно ознакомиться здесь.

«В мае исследовано 57 проб воды, превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 12 пробах (21,0%). Установлено, что в воде в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера в Харькове содержание лактозопозитивных кишечных палочек находится на уровне 6300-10000, что превышает нормативное значение 5 000. В связи с этим, пока не рекомендуем купание в этих водоемах», – отметили специалисты.

Список пляжей, которые опасны для купания, отображены на карте. Она обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.