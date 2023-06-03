Купаться в водохранилище под Харьковом не разрешили: причина
В Малоданиловской громаде, в том числе в селе Черкасская Лозовая, этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде.
Причина – угроза жизни и здоровью людей во время военного положения. Такое решение было принято во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Малоданиловского поселкового совета, передает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Ранее решение не открывать пляжи принял ряд громад Харьковской области. В частности — Мерефянская, которая не была оккупирована, но подвергалась обстрелам. Такое же решение приняли в Чугуеве, где заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. Берега и русло Северского Донца в районе города Балаклея закрыли для посещений. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В Дергачевской громаде не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью.
Читайте также: Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
Новости по теме:
Вы читали новость: «Купаться в водохранилище под Харьковом не разрешили: причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малоданиловской громаде, в том числе в селе Черкасская Лозовая, этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде.".