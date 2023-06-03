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Купаться в водохранилище под Харьковом не разрешили: причина

Общество 15:11   03.06.2023
Виктория Яковенко
Купаться в водохранилище под Харьковом не разрешили: причина Фото: kharkovgo.com

В Малоданиловской громаде, в том числе в селе Черкасская Лозовая, этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде.

Причина – угроза жизни и здоровью людей во время военного положения. Такое решение было принято во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Малоданиловского поселкового совета, передает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Ранее решение не открывать пляжи принял ряд громад Харьковской области. В частности — Мерефянская, которая не была оккупирована, но подвергалась обстрелам. Такое же решение приняли в Чугуеве, где заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. Берега и русло Северского Донца в районе города Балаклея закрыли для посещений. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В Дергачевской громаде не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малоданиловской громаде, в том числе в селе Черкасская Лозовая, этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде.".