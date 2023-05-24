В громаде под Харьковом запретили купаться и отдыхать на пляжах
В Дергачевской громаде Харьковской области этим летом не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью людей. У воды разместят таблички об опасности купания.
Такое решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области предостерегают, что в громадах, где велись боевые действия, на пляжах и в воде есть большой риск наткнуться на мину или другой боеприпас.
«Пиротехники ГСЧС продолжают обследовать территорию Украины и находить взрывоопасные предметы, в том числе у водоемов — на пляжах, берегах рек», — говорится в публикации.
Ранее решение не открывать пляжи принял ряд громад Харьковской области. В частности — Мерефянская, которая не была оккупирована, но подвергалась обстрелам. Такое же решение приняли в Чугуеве, где заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. Берега и русло Северского Донца в районе города Балаклея закрыли для посещений. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи.
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В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. В поселке Безлюдовка подготовят к лету четыре пляжа.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 22:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде Харьковской области этим летом не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью людей. У воды разместят таблички об опасности купания.".