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В громаде под Харьковом запретили купаться и отдыхать на пляжах

Общество 22:13   24.05.2023
Елена Нагорная
В громаде под Харьковом запретили купаться и отдыхать на пляжах Фото: ГСЧС Украины

В Дергачевской громаде Харьковской области этим летом не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью людей. У воды разместят таблички об опасности купания.

Такое решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области предостерегают, что в громадах, где велись боевые действия, на пляжах и в воде есть большой риск наткнуться на мину или другой боеприпас.

«Пиротехники ГСЧС продолжают обследовать территорию Украины и находить взрывоопасные предметы, в том числе у водоемов — на пляжах, берегах рек», — говорится в публикации.

Ранее решение не открывать пляжи принял ряд громад Харьковской области. В частности — Мерефянская, которая не была оккупирована, но подвергалась обстрелам. Такое же решение приняли в Чугуеве, где заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. Берега и русло Северского Донца в районе города Балаклея закрыли для посещений. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи.

Читайте также: В Харьковской области будут работать 7 пляжей: где можно купаться — ГСЧС

В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. В поселке Безлюдовка подготовят к лету четыре пляжа.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 22:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде Харьковской области этим летом не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью людей. У воды разместят таблички об опасности купания.".