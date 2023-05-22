Пляжи и лесополосы заминированы: на Харьковщине закрыли туристическую локацию
Популярное место отдыха — берега и русло Северского Донца в районе Балаклеи — закрыли для посещений. Пляжи еще не разминировали, и отдыхать там опасно.
«Решением комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Балаклейского городского совета решено в этом году, из-за невозможности обеспечения безопасности отдыхающих, купальный сезон не открывать. Большая территория лесополос и пляжей на Балаклейщине остается заминированной, а в акваториях водоемов возможно нахождение большого количества не разорванных боеприпасов. Поэтому настоятельно призываем воздержаться от пляжного отдыха в период войны. Такой отдых может иметь трагические последствия», — предупредило руководство Балаклейской ГВА.
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Ранее решение не открывать пляжи принял ряд громад в Харьковской области. В частности — Мерефянская, которая не была оккупирована, но подвергалась обстрелам. Такие же решения приняли в Чугуеве, где заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. В поселке Безлюдовка подготовят к лету четыре пляжа.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Популярное место отдыха — берега и русло Северского Донца в районе Балаклеи — закрыли для посещений. Пляжи еще не разминировали, и отдыхать там опасно".