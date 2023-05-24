У громаді під Харковом заборонили купатися і відпочивати на пляжах

У Дергачівській громаді Харківської області цього літа не відкриватимуть пляжі через загрозу життю та здоров’ю людей. Біля води розмістять таблички про небезпеку купання.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ ​​та НС, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

У ГУ ДСНС України в Харківській області застерігають, що у громадах, де велися бойові дії, на пляжах та у воді є великий ризик натрапити на міну чи інший боєприпас.

“Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати територію України та знаходити вибухонебезпечні предмети, зокрема біля водойм – на пляжах, берегах річок”, – йдеться у публікації.

Раніше рішення не відкривати пляжі ухвалила низка громад Харківської області. Зокрема — Мереф’янська, яка не була окупована, але зазнавала обстрілів. Таке ж рішення ухвалили у Чугуєві, де заявили, що купатися у місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. Береги та річище Сіверського Дінця в районі міста Балаклія закрили для відвідувань. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі.

Водночас у Зміївській громаді комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. У селищі Безлюдівка підготують до літа чотири пляжі.