У громаді під Харковом заборонили купатися і відпочивати на пляжах
У Дергачівській громаді Харківської області цього літа не відкриватимуть пляжі через загрозу життю та здоров’ю людей. Біля води розмістять таблички про небезпеку купання.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
У ГУ ДСНС України в Харківській області застерігають, що у громадах, де велися бойові дії, на пляжах та у воді є великий ризик натрапити на міну чи інший боєприпас.
“Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати територію України та знаходити вибухонебезпечні предмети, зокрема біля водойм – на пляжах, берегах річок”, – йдеться у публікації.
Раніше рішення не відкривати пляжі ухвалила низка громад Харківської області. Зокрема — Мереф’янська, яка не була окупована, але зазнавала обстрілів. Таке ж рішення ухвалили у Чугуєві, де заявили, що купатися у місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. Береги та річище Сіверського Дінця в районі міста Балаклія закрили для відвідувань. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі.
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Водночас у Зміївській громаді комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. У селищі Безлюдівка підготують до літа чотири пляжі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 22:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді Харківської області цього літа не відкриватимуть пляжі через загрозу життю та здоров’ю людей. Біля води розмістять таблички про небезпеку купання.".