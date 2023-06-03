Купатися у водосховищі під Харковом не дозволили: причина
У Малоданилівській громаді, в тому числі в селі Черкаська Лозова, цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді.
Причина – загроза життю та здоров’ю людей під час воєнного стану. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Малоданилівської селищної ради, передає ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Раніше рішення не відкривати пляжі ухвалила низка громад Харківської області. Зокрема — Мереф’янська, яка не була окупована, але зазнавала обстрілів. Таке ж рішення ухвалили у Чугуєві, де заявили, що купатися у місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. Береги та річище Сіверського Дінця в районі міста Балаклія закрили для відвідувань. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. У Дергачівській громаді не відкриватимуть пляжі через загрозу життю та здоров’ю.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Малоданилівській громаді в Харківській області цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді.".