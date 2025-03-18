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Часть Украины накроет пылевая буря, для Харьковщины — штормовое предупреждение

Погода 18:18   18.03.2025
Елена Нагорная
Часть Украины накроет пылевая буря, для Харьковщины — штормовое предупреждение

До конца суток 18 марта в южных, центральных областях, а также на Харьковщине и Сумщине прогнозируют порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.

О явлениях I уровня опасности (желтого) предупреждает в Facebook Украинский гидрометеорологический центр.

В Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях вместе со шквалами будет распространяться пыль. Харьковщине, согласно предупреждению, пылевая буря не грозит.

«С ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня — более 15 м/с, — проинформировали в Укргидрометцентре. — Опасная скорость ветра вызвала выдувание верхнего сухого слоя почвы и поднятие большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 18:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До конца суток 18 марта в южных, центральных областях, а также на Харьковщине и Сумщине прогнозируют порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.".