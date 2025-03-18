Часть Украины накроет пылевая буря, для Харьковщины — штормовое предупреждение

До конца суток 18 марта в южных, центральных областях, а также на Харьковщине и Сумщине прогнозируют порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.

О явлениях I уровня опасности (желтого) предупреждает в Facebook Украинский гидрометеорологический центр.

В Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях вместе со шквалами будет распространяться пыль. Харьковщине, согласно предупреждению, пылевая буря не грозит.

«С ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня — более 15 м/с, — проинформировали в Укргидрометцентре. — Опасная скорость ветра вызвала выдувание верхнего сухого слоя почвы и поднятие большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области».