Частину України накриє пилова буря, для Харківщини – штормове попередження
До кінця доби 18 березня у південних, центральних областях, а також на Харківщині та Сумщині прогнозують пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.
Про явища І рівня небезпечності (жовтого) попереджає у фейсбуці Український гідрометеорологічний центр.
У Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях разом зі шквалами поширюватиметься пил. Харківщині, згідно з попередженням, пилова буря не загрожує.
«З ночі в Україні спостерігається посилення вітру північних напрямків, який у першій половині дня досяг небезпечного рівня — понад 15 м/с, – поінформували в Укргідрометцентрі. – Небезпечна швидкість вітру спричинила видування верхнього сухого шару ґрунту та підняття великої кількості пилу й піщинок у повітря. На супутникових знімках зона активного пилового підйому позначена рожевим кольором. Потік повітря з пиловими частинками поступово переміщується у південному напрямку в бік Чорного моря. Під впливом явища опиняться Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області».
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця доби 18 березня у південних, центральних областях, а також на Харківщині та Сумщині прогнозують пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.".