У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)
18 березня на Харківщині пішов сніг. В обласному центрі – невеличкий, а от вже за межами міста – випало трошки більше.
В одному із сіл Харківського району сніг навіть трохи присипав землю.
А от в Харкові сніг менш рясний.
Відео: Харьков LIVE
Відео: Типичное ХТЗ
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що холодно та з опадами буде ще завтра, 19 березня. А вже з 20 числа, за її даними, почне теплішати.
«Спочатку несміливо, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну. На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8+14 градусів, думаю, всім будуть комфортними», – написала Діденко.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня на Харківщині пішов сніг. В обласному центрі – невеличкий, а от вже за межами міста – випало трошки більше.".