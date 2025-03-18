У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)

18 березня на Харківщині пішов сніг. В обласному центрі – невеличкий, а от вже за межами міста – випало трошки більше.

В одному із сіл Харківського району сніг навіть трохи присипав землю.

А от в Харкові сніг менш рясний.

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Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що холодно та з опадами буде ще завтра, 19 березня. А вже з 20 числа, за її даними, почне теплішати.

«Спочатку несміливо, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну. На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8+14 градусів, думаю, всім будуть комфортними», – написала Діденко.