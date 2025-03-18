Live
  • Вт 18.03.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.16

У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)

Суспільство 13:31   18.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)

18 березня на Харківщині пішов сніг. В обласному центрі – невеличкий, а от вже за межами міста – випало трошки більше.

В одному із сіл Харківського району сніг навіть трохи присипав землю.

снег на Харьковщине

А от в Харкові сніг менш рясний.

Відео: Харьков LIVE

Відео: Типичное ХТЗ

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що холодно та з опадами буде ще завтра, 19 березня. А вже з 20 числа, за її даними, почне теплішати.

«Спочатку несміливо, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну. На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8+14 градусів, думаю, всім будуть комфортними», – написала Діденко.

Читайте також: Прогноз погоди на 18 березня у Харкові та області: вночі до 2 морозу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
18.03.2025, 06:00
У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)
У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)
18.03.2025, 13:31
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
17.03.2025, 20:15
«Культурний десант» у Харкові: центр міста прикрасили патріотичні котики
«Культурний десант» у Харкові: центр міста прикрасили патріотичні котики
01.11.2022, 14:06
За кордон – за $7 тисяч: жителя Дергачів підозрюють у «допомозі» ухилянтам
За кордон – за $7 тисяч: жителя Дергачів підозрюють у «допомозі» ухилянтам
18.03.2025, 13:15
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
18.03.2025, 12:47

Новини за темою:

12:47
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
10:01
Донати від читачів “Об’єктиву” передані 92 ОШБр
20:15
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
18:31
Харків’янин кривдив співмешканку – його притягнули за домашнє насильство
16:50
Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму

Ви читали новину: «У Харкові та області засніжило. Коли синоптики обіцяють потепління (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня на Харківщині пішов сніг. В обласному центрі – невеличкий, а от вже за межами міста – випало трошки більше.".