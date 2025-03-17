Прогноз погоди на 18 березня у Харкові та області: вночі до 2 морозу
Прогноз погоди на завтра, 18 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень невеликий сніг🌨.
Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 0 – 5° тепла.
По місту: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень невеликий сніг🌨.
Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 20:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".