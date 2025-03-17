Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза

Прогноз погоды на завтра, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег🌨.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу: Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег🌨.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 0 — 2° мороза, днем ​​0 — 2° тепла.