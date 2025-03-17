Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза

Погода 20:36   17.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег🌨.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу: Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег🌨.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 0 — 2° мороза, днем ​​0 — 2° тепла.

Читайте также: ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
17.03.2025, 14:46
Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке
Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке
17.03.2025, 09:55
ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове
ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове
17.03.2025, 20:15
Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему
Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему
17.03.2025, 11:47
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
17.03.2025, 17:50
Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза
Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза
17.03.2025, 20:36

Новости по теме:

19:56
Прогноз погоды на 15 марта в Харькове и области: до 20 тепла и дождь
20:03
Прогноз погоды на 14 марта в Харькове и области: до 21 тепла и сильный ветер
19:49
Прогноз погоды на 13 марта в Харькове и области: тепло и днем ​​будет дождь
19:55
Прогноз погоды 11 марта в Харькове и области: утром туман, днем ​​до 17 тепла
20:15
Прогноз погоды на 10 марта в Харькове и области: днем ​​до 16 тепла

Вы читали новость: «Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области: ночью до 2 мороза»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 20:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".