В Харькове и области заснежило. Когда синоптики обещают потепление (видео)
18 марта на Харьковщине пошел снег. В областном центре – небольшой, а вот уже за пределами города – выпало немного больше.
В одном из сел Харьковского района снег даже немного присыпал землю.
А вот в Харькове снег менее обильный.
Видео: Харьков LIVE
Видео: Типичное ХТЗ
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что холодно и с осадками будет еще завтра, 19 марта. А уже с 20 числа, по ее данным, начнет теплеть.
«Сначала робко, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину. На какие-то экстраградусы не стоит рассчитывать, но +8+14 градусов, думаю, всем будут комфортными», — написала Диденко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, потепление, синоптик, сніг;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта на Харьковщине пошел снег. В областном центре – небольшой, а вот уже за пределами города – выпало немного больше.".