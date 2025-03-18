В Харькове и области заснежило. Когда синоптики обещают потепление (видео)

18 марта на Харьковщине пошел снег. В областном центре – небольшой, а вот уже за пределами города – выпало немного больше.

В одном из сел Харьковского района снег даже немного присыпал землю.

А вот в Харькове снег менее обильный.

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Синоптик Наталья Диденко отмечает, что холодно и с осадками будет еще завтра, 19 марта. А уже с 20 числа, по ее данным, начнет теплеть.

«Сначала робко, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину. На какие-то экстраградусы не стоит рассчитывать, но +8+14 градусов, думаю, всем будут комфортными», — написала Диденко.