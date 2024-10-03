Місто на Харківщині “потонуло” в диму: що радить мерія мешканцям (відео)

Місто Балаклія на Харківщині затягнуло щільною пеленою диму. У повітрі – запах гару, повідомляє пресслужба місцевої міської військової адміністрації.

“Щоб убезпечити себе та своїх близьких, просимо дотримуватись наступних рекомендацій. Закрити вікна та двері. Це допоможе зменшити потрапляння диму в приміщення. Обмежте перебування на вулиці. Якщо є можливість, уникайте прогулянок та тривалого перебування на відкритому повітрі. Пийте достатню кількість води. Це допоможе вивести з організму шкідливі речовини”, – порадила міська влада місцевим жителям.

Відео: Балаклійська МВА

Зазначимо, що зараз на території Харківської області горять ліси. Пожежі виникають через тривалу посуху, обстріли та паліїв. Днями імла накривала й Харків, хоча не була такою щільною, як у Балаклії.