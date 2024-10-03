Харків у диму: горять не лише ліси – що сталося, повідомили в мерії
Харків 3 жовтня огорнув дим, у мерії радять бути обережними на дорогах та не відчиняти вікна вдома.
“У Харкові сьогодні, 3 жовтня, спостерігається масштабне задимлення. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, це відбувається через велику кількість пожеж в екосистемах міста та найближчого передмістя, в тому числі – на мулових полях очисних споруд та лісових масивах“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Харків’ян закликали не відчиняти вікна.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків 3 жовтня огорнув дим, у мерії радять бути обережними на дорогах та не відчиняти вікна вдома".