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Харків у диму: горять не лише ліси – що сталося, повідомили в мерії

Суспільство 10:54   03.10.2024
Оксана Горун
Харків у диму: горять не лише ліси – що сталося, повідомили в мерії

Харків 3 жовтня огорнув дим, у мерії радять бути обережними на дорогах та не відчиняти вікна вдома.

У Харкові сьогодні, 3 жовтня, спостерігається масштабне задимлення. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, це відбувається через велику кількість пожеж в екосистемах міста та найближчого передмістя, в тому числі – на мулових полях очисних споруд та лісових масивах“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Харків’ян закликали не відчиняти вікна.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків 3 жовтня огорнув дим, у мерії радять бути обережними на дорогах та не відчиняти вікна вдома".