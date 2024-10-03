Харків у диму: горять не лише ліси – що сталося, повідомили в мерії

Харків 3 жовтня огорнув дим, у мерії радять бути обережними на дорогах та не відчиняти вікна вдома.

“У Харкові сьогодні, 3 жовтня, спостерігається масштабне задимлення. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, це відбувається через велику кількість пожеж в екосистемах міста та найближчого передмістя, в тому числі – на мулових полях очисних споруд та лісових масивах“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Харків’ян закликали не відчиняти вікна.