Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
У Куп’янському районі 31 серпня рятувальники двічі ліквідували наслідки обстрілів РФ, повідомили у ДСНС у Харківській області.
У селі Тищенківка горіла господарча споруда на площі 100 м₂ та трава на площі 1 га.
У селі Курилівка за різними адресами горіли 3 господарчих споруди на площі 300 м₂ та трава на площі 3 га. До ліквідації цієї пожежі додатково залучались і вогнеборці Ківшарівської добровільної пожежної команди.
Жертв та постраждалих не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 11:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі 31 серпня рятувальники двічі ліквідували наслідки обстрілів РФ, повідомили у ДСНС у Харківській області.".