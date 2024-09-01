Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині

У Куп’янському районі 31 серпня рятувальники двічі ліквідували наслідки обстрілів РФ, повідомили у ДСНС у Харківській області.

У селі Тищенківка горіла господарча споруда на площі 100 м₂ та трава на площі 1 га.

У селі Курилівка за різними адресами горіли 3 господарчих споруди на площі 300 м₂ та трава на площі 3 га. До ліквідації цієї пожежі додатково залучались і вогнеборці Ківшарівської добровільної пожежної команди.

Жертв та постраждалих не було.