Live
  • Нд 01.09.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині

Події 11:10   01.09.2024
Оксана Якушко
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині

У Куп’янському районі 31 серпня рятувальники двічі ліквідували наслідки обстрілів РФ, повідомили у ДСНС у Харківській області.

У селі Тищенківка горіла господарча споруда на площі 100 м₂ та трава на площі 1 га.

У селі Курилівка за різними адресами горіли 3 господарчих споруди на площі 300 м₂ та трава на площі 3 га. До ліквідації цієї пожежі додатково залучались і вогнеборці Ківшарівської добровільної пожежної команди.

Жертв та постраждалих не було.

Читайте також: Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов
Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов
01.09.2024, 12:09
Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов
Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов
01.09.2024, 11:43
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
01.09.2024, 11:10
Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)
Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)
01.09.2024, 10:53
Головні новини 1.09: наслідки обстрів Харкова й області, нова атака
Головні новини 1.09: наслідки обстрів Харкова й області, нова атака
01.09.2024, 12:10
Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині
Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по підприємству на Харківщині
01.09.2024, 09:41

Новини за темою:

16:00
Пожежа у Харкові: евакуювали 15 мешканців житлового будинку
16:47
П’ять лісових пожеж вирують на Харківщині (фото)
15:03
Залишки російської ракети вилучили сапери ДСНС у Харкові (фото)
22:38
Вантажівка вигоріла в ангарі у Слобідському районі Харкова
21:39
Пожежу загасили рятувальники на Олексіївці у Харкові (фото)

Ви читали новину: «Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі 31 серпня рятувальники двічі ліквідували наслідки обстрілів РФ, повідомили у ДСНС у Харківській області.".