Live
  • Вс 01.09.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области

Происшествия 11:10   01.09.2024
Оксана Якушко
Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области

В Купянском районе 31 августа спасатели дважды ликвидировали последствия обстрелов РФ, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В селе Тищенковка горела хозяйственная постройка на площади 100 м₂ и трава на площади 1 га.

В селе Куриловка по разным адресам горели 3 хозяйственные постройки на площади 300 м² и трава на площади 3 га. К ликвидации этого пожара дополнительно привлекались и пожарные Ковшаровской добровольной пожарной команды.

Жертв и пострадавших не было.

Читайте также: Двое пострадавших в результате удара россиян по предприятию на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне нанесли удар по Харькову – Терехов
Россияне нанесли удар по Харькову – Терехов
01.09.2024, 11:43
Главные новости 1.09: последствия ударов по Харькову и области, новая атака
Главные новости 1.09: последствия ударов по Харькову и области, новая атака
01.09.2024, 12:10
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
31.08.2024, 11:57
Кроме Черкасской Лозовой, ФАБ-500 ударил по Харькову – прокуратура (видео)
Кроме Черкасской Лозовой, ФАБ-500 ударил по Харькову – прокуратура (видео)
31.08.2024, 18:36
Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
30.08.2024, 11:32
Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов
Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов
01.09.2024, 12:09

Новости по теме:

16:00
Пожар в Харькове: эвакуировали 15 жителей жилого дома
16:47
Пять лесных пожаров бушуют на Харьковщине (фото)
15:03
Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото)
22:38
Грузовик выгорел в ангаре в Слободском районе Харькова
21:39
Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)

Вы читали новость: «Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе 31 августа спасатели дважды ликвидировали последствия обстрелов РФ, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".