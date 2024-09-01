Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области

В Купянском районе 31 августа спасатели дважды ликвидировали последствия обстрелов РФ, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В селе Тищенковка горела хозяйственная постройка на площади 100 м₂ и трава на площади 1 га.

В селе Куриловка по разным адресам горели 3 хозяйственные постройки на площади 300 м² и трава на площади 3 га. К ликвидации этого пожара дополнительно привлекались и пожарные Ковшаровской добровольной пожарной команды.

Жертв и пострадавших не было.

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