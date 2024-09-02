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Количество боев на Купянском направлении сократилось: данные Генштаба

Происшествия 08:10   02.09.2024
Оксана Горун
Количество боев на Купянском направлении сократилось: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ 2 сентября — данные о 16 вражеских атаках на Купянском направлении. На протяжении минувшей недели количество боев за сутки стабильно превышало 20.

«На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки», — проинформировал Генштаб.

Там также сообщили об авиаударах, которые нанесла армия РФ по районам населенных пунктов Петропавловка и Купянск-Узловой.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы», — отметили в ГШ.

Также в Генштабе привели данные о потерях врага за сутки в Украине.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ 2 сентября — данные о 16 вражеских атаках на Купянском направлении. На протяжении минувшей недели количество боев за сутки стабильно превышало 20".