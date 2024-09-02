Кількість боїв на Куп’янському напрямку скоротилася: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 вересня – дані про 16 ворожих атак на Куп’янському напрямку. Упродовж минулого тижня кількість боїв за добу стабільно перевищувала 20.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки”, – поінформував Генштаб.

Там також повідомили про авіаудари, яких завдала армія РФ по районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ-Вузловий.

“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці”, – зазначили в ГШ.

Також у Генштабі навели дані щодо втрат ворога за добу в Україні.