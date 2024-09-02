ISW: російські війська просунулися на півночі від Харкова та під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 1 вересня поінформував, що у ЗС РФ є просування у Глибокому та в районі Піщаного на Харківщині.

“Геолокаційні кадри, що опубліковані 1 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в західному Глибокому (на північ від Харкова), – повідомили аналітики. – Українська Харківська група військ повідомила, що пересування російського персоналу в районі Глибокого мають спорадичний характер через операції українських безпілотників і що українські війська вибили російську штурмову групу з району біля Вовчанського агрегатного заводу в центральній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова) у ніч із 31 серпня на 1 вересня. Бої тривали в районі Липців та у Вовчанську 31 серпня та 1 вересня”.

Також активні бої продовжуються на Куп’янському напрямку. Там у ворога теж є незначні просування.

“Геолокаційні кадри, що опубліковані 31 серпня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Піщаного (на південному сході від Куп’янська). Російський військовий блогер заявив, що російські війська також просунулися на північний захід від Піщаного, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.