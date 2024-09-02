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ISW: российские войска продвинулись на севере от Харькова и под Купянском

Происшествия 07:51   02.09.2024
Оксана Горун
ISW: российские войска продвинулись на севере от Харькова и под Купянском

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 сентября проинформировал, что у ВС РФ есть продвижения в Глубоком и в районе Песчаного на Харьковщине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западном Глубоком (к северу от Харькова), — сообщили аналитики. — Украинская Харьковская группа войск сообщила, что передвижения российского персонала в районе Глубокого носят спорадический характер из-за операций украинских беспилотников и что украинские войска отразили российскую штурмовую группу из района около Волчанского агрегатного завода в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова) в ночь с 31 августа на 1 сентября. Бои продолжались в районе Липцев и в Волчанске 31 августа и 1 сентября».

Также активные бои продолжаются на Купянском направлении. Там у врага тоже есть незначительные продвижения.

«Геолокационные кадры, опубликованные 31 августа, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Песчаного (на юго-востоке от Купянска). Российский военный блогер заявил, что российские войска также продвинулись к северо-западу от Песчаного, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению», — прокомментировали в Институте изучения войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 сентября проинформировал, что у ВС РФ есть продвижения в Глубоком и в районе Песчаного на Харьковщине".