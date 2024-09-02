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ВС РФ ударили по железной дороге на Харьковщине: изменения в работе электричек

Происшествия 07:31   02.09.2024
Оксана Горун
ВС РФ ударили по железной дороге на Харьковщине: изменения в работе электричек Фото: Укрзалізниця

Электрички, которые следовали ранее из Харькова в Новую Казачью, теперь поедут только до Дергачей. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко утром 2 сентября. Причина — обстрел армией РФ ж/д путей.

«В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным вражескими обстрелами, электропоезда по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья будут следовать только до станции «Дергачи» и обратно», — сообщил Вячеслав Задоренко.

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре на территории садового общества в Индустриальном районе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины. Ночью по Харькову также ударил российский БПЛА. Есть пострадавшая.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электрички, которые следовали ранее из Харькова в Новую Казачью, теперь поедут только до Дергачей. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко утром 2 сентября. Причина — обстрел армией РФ ж/д путей".