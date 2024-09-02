В Харькове от «прилетов» ночью и утром есть пострадавшая — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около часа ночи по Харькову ударил российский БПЛА, утром «прилетело» по Индустриальному району.

«Около 1:00 в результате вражеского удара БПЛА в Киевском районе пострадала женщина 66 лет, от госпитализации отказалась. Поврежден частный дом. В 05:30 оккупанты нанесли очередные удары по Индустриальному району г. Харьков. В садовом обществе горел частный дом и три нежилых здания. Без пострадавших», — проинформировал утром 2 сентября Синегубов.

Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре на территории садового общества в Индустриальном районе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины.