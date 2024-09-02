У Харкові від “прильотів” вночі та вранці є постраждала – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько першої ночі по Харкову вдарив російський БПЛА, вранці “прилетіло” по Індустріальному району.
“Близько 1:00 внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років, від шпиталізації відмовилася. Пошкоджено приватний будинок. О 05:30 окупанти завдали чергових ударів по Індустріальному району м. Харків. У садовому товаристві горів приватний будинок та 3 нежитлові будівлі. Без постраждалих“, – поінформував вранці 2 вересня Синєгубов.
Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько першої ночі по Харкову вдарив російський БПЛА, вранці “прилетіло” по Індустріальному району".