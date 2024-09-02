Терехов об ударе по Харькову: возник пожар
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Мэр Харькова Игорь Терехов утром 2 сентября сообщил, что в городе «прилет» по территории садового общества.
«В Индустриальном районе от удара ракетой (тип устанавливается) есть возгорание в садовом обществе. Относительно жертв и пострадавших — информация не поступала», — написал Терехов.
Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, пожары, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 06:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов утром 2 сентября сообщил, что в городе «прилет» по территории садового общества".