Терехов об ударе по Харькову: возник пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 2 сентября сообщил, что в городе «прилет» по территории садового общества.

«В Индустриальном районе от удара ракетой (тип устанавливается) есть возгорание в садовом обществе. Относительно жертв и пострадавших — информация не поступала», — написал Терехов.

Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины.