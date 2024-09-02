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ЗС РФ вдарили по залізниці на Харківщині: є зміни в роботі електричок

Події 07:31   02.09.2024
Оксана Горун
ЗС РФ вдарили по залізниці на Харківщині: є зміни в роботі електричок

Електрички, які прямували раніше з Харкова до Нової Козачої, тепер поїдуть лише до Дергачів. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко вранці 2 вересня. Причина – обстріл армією РФ залізничних колій.

“У зв’язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим ворожими обстрілами, електропотяги за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача слідуватимуть тільки до станції “Дергачі” та у зворотному напрямку”, — повідомив Вячеслав Задоренко.

Про поновлення руху поінформують додатково.

Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові  пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали  про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України. Вночі Харковом також вдарив російський БПЛА. Є постраждала.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 07:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрички, які прямували раніше з Харкова до Нової Козачої, тепер поїдуть лише до Дергачів. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко вранці 2 вересня. Причина – обстріл армією РФ залізничних колій".