ЗС РФ вдарили по залізниці на Харківщині: є зміни в роботі електричок
Електрички, які прямували раніше з Харкова до Нової Козачої, тепер поїдуть лише до Дергачів. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко вранці 2 вересня. Причина – обстріл армією РФ залізничних колій.
“У зв’язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим ворожими обстрілами, електропотяги за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача слідуватимуть тільки до станції “Дергачі” та у зворотному напрямку”, — повідомив Вячеслав Задоренко.
Про поновлення руху поінформують додатково.
Нагадаємо, близько 05:29 у Харкові пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу на території садового товариства в Індустріальному районі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет із півночі. Під атакою також був Київ та центральні області України. Вночі Харковом також вдарив російський БПЛА. Є постраждала.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, Казачья Лопань, новини Харкова, обстріл, Слатино, электрички;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 07:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрички, які прямували раніше з Харкова до Нової Козачої, тепер поїдуть лише до Дергачів. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко вранці 2 вересня. Причина – обстріл армією РФ залізничних колій".