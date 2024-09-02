Дворец спорта в Харькове не подлежит реконструкции — прокуратура

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что по Дворцу спорта в Харькове 1 сентября ударили пять баллистических ракет. Разрушены два здания, в том числе — то, где тренировались спортсмены-олимпийцы.

«Два здания этого комплекса были разрушены. Одно из них, направление его было – это подготовка олимпийских спортсменов из нашего региона. Здания не подлежат реконструкции, очень сильные разрушения. Пять попаданий баллистическими ракетами только в этом районе: несколько – в само здание и по территории вокруг, и в спортивную площадку у здания», — проинформировал Чубенко утром 2 сентября в эфире нацмарафона.

Убытки от ракетной атаки еще не оценили, на экспертизы необходимо время, отметил Чубенко. Однако, по его словам, речь идет о десятках миллионов гривен только из-за разрушения Дворца спорта. Чем не угодил россиянам ДС, в прокуратуре предположить не могут. Чубенко сослался на то, что понять логику варваров не получается. Никаких массовых мероприятий во дворце не проводили с момента полномасштабного вторжения.

«В нашем регионе, поскольку мы — приграничный к РФ город, сейчас минимальное количество и спортивных мероприятий, и массовых скоплений людей. Если и проводятся такие мероприятия, то они проходят либо в метрополитене, либо в больших укрытиях, либо в местах, где есть большие подвалы. Поэтому в принципе в этом здании никакие большие спортивные мероприятия – на сотни людей не проводились, ни концерты, ни соревнования. Здесь только тренировались спортсмены и тренировались детские коллективы. Фактически сейчас этой возможности нет», — прокомментировал Чубенко.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. В течение дня постоянно сообщали об увеличенни количества пострадавших. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району поврежден газопровод, он загорелся. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, ракеты ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. По территории Дворца спорта ударило сразу несколько ракет, среди пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии возобновили в обычном режиме. Утром 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали 50 человек, в том числе — 7 детей, два медика и два спасателя. Один из пострадавших медиков — 21-летний фельдшер «скорой» Евгений Юрко — получил тяжелое ранение, осколок пробил ему голову. По данным прокуратуры, очень тяжелые ранения — у нескольких пострадавших, около половины людей — легко ранены.