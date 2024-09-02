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ГШ: чотири атаки ворога на півночі Харківщини та 13 – на Куп’янському напрямку

Події 17:03   02.09.2024
Олена Нагорна
ГШ: чотири атаки ворога на півночі Харківщини та 13 – на Куп’янському напрямку

13 боїв відбулося від початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. Тривають три атаки окупантів.

На Харківському напрямку супротивник штурмував оборонні рубежі поблизу Вовчанська, де тривають два зіткнення.

Читайте також: Кількість боїв на Куп’янському напрямку скоротилася: дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 17:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 боїв відбулося від початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".