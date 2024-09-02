ГШ: чотири атаки ворога на півночі Харківщини та 13 – на Куп’янському напрямку
13 боїв відбулося від початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. Тривають три атаки окупантів.
На Харківському напрямку супротивник штурмував оборонні рубежі поблизу Вовчанська, де тривають два зіткнення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 17:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 боїв відбулося від початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".