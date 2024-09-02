Четыре атаки врага на севере Харьковщины и 13 — на Купянском направлении — ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
13 боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении враг наступал возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Продолжаются три атаки оккупантов.
На Харьковском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи вблизи Волчанска, где продолжаются два столкновения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 17:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".