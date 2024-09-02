Четыре атаки врага на севере Харьковщины и 13 — на Купянском направлении — ГШ

13 боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг наступал возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Продолжаются три атаки оккупантов.

На Харьковском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи вблизи Волчанска, где продолжаются два столкновения.