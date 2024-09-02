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Четыре атаки врага на севере Харьковщины и 13 — на Купянском направлении — ГШ

Происшествия 17:03   02.09.2024
Елена Нагорная
Четыре атаки врага на севере Харьковщины и 13 — на Купянском направлении — ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

13 боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг наступал возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Продолжаются три атаки оккупантов.

На Харьковском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи вблизи Волчанска, где продолжаются два столкновения.

Читайте также: Количество боев на Купянском направлении сократилось: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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Четыре атаки врага на севере Харьковщины и 13 — на Купянском направлении — ГШ
02.09.2024, 17:03

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 17:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".