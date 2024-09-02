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ГСЧС опубликовала фото последствий утреннего ракетного удара по Харькову

Происшествия 11:00   02.09.2024
Оксана Горун
ГСЧС опубликовала фото последствий утреннего ракетного удара по Харькову

Спасатели областного ГУ ГСЧС сообщили о многочисленных разрушениях на территории садового товарищества в Харькове.

«Сегодня утром российские войска нанесли удар по Индустриальному району города Харькова. В результате обстрела по территории садового общества произошли многочисленные разрушения и повреждения жилых домов, хозяйственных построек и других дворовых застроек. Произошел пожар на площади 150 м кв. Горели жилой дом и три хозяйственные постройки», – сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ракетный удар утром 2 сентября 2024 по Харькову 2

Пожары на месте тушили шесть единиц техники и 30 спасателей.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

ракетный удар утром 2 сентября 2024 по Харькову 3

ракетный удар утром 2 сентября 2024 по Харькову 4

Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре на территории садового общества в Индустриальном районе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины. Ночью по Харькову также ударил российский БПЛА. Есть пострадавшая.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели областного ГУ ГСЧС сообщили о многочисленных разрушениях на территории садового товарищества в Харькове".