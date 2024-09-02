ГСЧС опубликовала фото последствий утреннего ракетного удара по Харькову

Спасатели областного ГУ ГСЧС сообщили о многочисленных разрушениях на территории садового товарищества в Харькове.

«Сегодня утром российские войска нанесли удар по Индустриальному району города Харькова. В результате обстрела по территории садового общества произошли многочисленные разрушения и повреждения жилых домов, хозяйственных построек и других дворовых застроек. Произошел пожар на площади 150 м кв. Горели жилой дом и три хозяйственные постройки», – сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары на месте тушили шесть единиц техники и 30 спасателей.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Напомним, около 05:29 в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре на территории садового общества в Индустриальном районе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет с севера. Под атакой также был Киев и центральные области Украины. Ночью по Харькову также ударил российский БПЛА. Есть пострадавшая.