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Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу

Общество 20:10   19.09.2024
Елена Нагорная
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу Фото: Харьковский горсовет

С 8:30 до 17:00 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 на ул. Олимпийской. В это время будут устранять последствия обстрела Дворца спорта.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Также в этот период будет прекращено движение автобусов на ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау.

В это время автобус №112 будет курсировать так: Основянское озеро — ул. Силикатная — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — пр. Индустриальный — пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») — пр. Александровский — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Героев Харькова — пр. Петра Григоренко — ул. Каденюка — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — пр. Южнопроектная — ул. Деповская — ул. Павла Тычины — ул. Силикатная — Основянское озеро.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 20:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:30 до 17:00 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 на ул. Олимпийской. В это время будут устранять последствия обстрела Дворца спорта.".