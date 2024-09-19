Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу
С 8:30 до 17:00 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 на ул. Олимпийской. В это время будут устранять последствия обстрела Дворца спорта.
Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.
В это время автобус №112 будет курсировать так: Основянское озеро — ул. Силикатная — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — пр. Индустриальный — пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);
в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») — пр. Александровский — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Героев Харькова — пр. Петра Григоренко — ул. Каденюка — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — пр. Южнопроектная — ул. Деповская — ул. Павла Тычины — ул. Силикатная — Основянское озеро.
Читайте также: Дворец спорта в Харькове не подлежит реконструкции — прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, дворец спорта, рух, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:30 до 17:00 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 на ул. Олимпийской. В это время будут устранять последствия обстрела Дворца спорта.".