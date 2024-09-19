Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове — закрывают улицу

С 8:30 до 17:00 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 на ул. Олимпийской. В это время будут устранять последствия обстрела Дворца спорта.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.