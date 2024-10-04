Фонтан включили возле Дворца спорта в Харькове (фото)

Возле Дворца Спорта работники СКП «Харьковзеленстрой» включили фонтан. В горсовете сообщили, будет ли он функционировать ежедневно.

«На предприятии сообщили, что это технический запуск для налаживания работы фонтана. Специалисты проверяют герметичность чаши фонтана и труб, исправность насосов, состояние форсунок и электрической подсветки», — отметили в мэрии.

Объект будет функционировать с 8:00 до 19:00 ежедневно до закрытия сезона фонтанов – 14 октября.