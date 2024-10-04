Фонтан включили возле Дворца спорта в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Возле Дворца Спорта работники СКП «Харьковзеленстрой» включили фонтан. В горсовете сообщили, будет ли он функционировать ежедневно.
«На предприятии сообщили, что это технический запуск для налаживания работы фонтана. Специалисты проверяют герметичность чаши фонтана и труб, исправность насосов, состояние форсунок и электрической подсветки», — отметили в мэрии.
Объект будет функционировать с 8:00 до 19:00 ежедневно до закрытия сезона фонтанов – 14 октября.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госровет, дворец спорта, мэрия, фонтан, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Дворца Спорта работники СКП «Харьковзеленстрой» включили фонтан. В горсовете сообщили, будет ли он функционировать ежедневно.".