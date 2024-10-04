Фонтан увімкнули біля Палацу спорту в Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
Біля Палацу Спорту працівники СКП «Харківзеленбуд» увімкнули фонтан. У міськраді повідомили чи функціонуватиме він щодня.
«На підприємстві повідомили, що це технічний запуск для налагодження роботи водограю. Фахівці перевіряють герметичність чаші фонтану та труб, справність насосів, стан форсунок та електричного підсвічування», – зазначили у мерії.
Об’єкт функціонуватиме з 8:00 до 19:00 щодня до закриття сезону фонтанів – 14 жовтня.
Читайте також: «Зоряне небо», фонтан і гімн у центрі: як харків’яни відзначили День міста
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госровет, дворец спорта, мерія, фонтан, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Фонтан увімкнули біля Палацу спорту в Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля Палацу Спорту працівники СКП «Харківзеленбуд» увімкнули фонтан. У міськраді повідомили чи функціонуватиме він щодня.".