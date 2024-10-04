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Фонтан увімкнули біля Палацу спорту в Харкові (фото)

Суспільство 16:57   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Фонтан увімкнули біля Палацу спорту в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Біля Палацу Спорту працівники СКП «Харківзеленбуд» увімкнули фонтан. У міськраді повідомили чи функціонуватиме він щодня.

«На підприємстві повідомили, що це технічний запуск для налагодження роботи водограю. Фахівці перевіряють герметичність чаші фонтану та труб, справність насосів, стан форсунок та електричного підсвічування», – зазначили у мерії.

Об’єкт функціонуватиме з 8:00 до 19:00 щодня до закриття сезону фонтанів – 14 жовтня.

фонтан возле Дворца спорта
Фото: Харківська міськрада
фонтан возле Дворца спорта
Фото: Харківська міськрада
фонтан возле Дворца спорта
Фото: Харківська міськрада
фонтан возле Дворца спорта
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 16:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля Палацу Спорту працівники СКП «Харківзеленбуд» увімкнули фонтан. У міськраді повідомили чи функціонуватиме він щодня.".