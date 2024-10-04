Фонтан увімкнули біля Палацу спорту в Харкові (фото)

Біля Палацу Спорту працівники СКП «Харківзеленбуд» увімкнули фонтан. У міськраді повідомили чи функціонуватиме він щодня.

«На підприємстві повідомили, що це технічний запуск для налагодження роботи водограю. Фахівці перевіряють герметичність чаші фонтану та труб, справність насосів, стан форсунок та електричного підсвічування», – зазначили у мерії.

Об’єкт функціонуватиме з 8:00 до 19:00 щодня до закриття сезону фонтанів – 14 жовтня.