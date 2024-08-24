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«Зоряне небо», фонтан і гімн у центрі: як харків’яни відзначили День міста

Репортаж 13:11   24.08.2024
Вікторія Яковенко
«Зоряне небо», фонтан і гімн у центрі: як харків’яни відзначили День міста Фото: Яна Кузьмінська

Вчора, 23 серпня, вже втретє відзначали День Харкова в умовах повномасштабного вторгнення.

Цьогоріч для містян підготували подарунок – вперше за довгий час у Харкові запрацювало вуличне освітлення. Жителі активно ділилися фото та відео «сяючих ліхтарів» у соцмережах.

Відео: телеграм-канал “Типичное ХТЗ”

У тому числі запрацювало і «Зоряне небо» у центрі міста. Там люди співали гімн, а автівки сигналили на честь свята.

Відео: “Новини. Харків”

Відео: телеграм-канал “Харьков LIVE”

Відео: телеграм-канал “Харьков LIVE”

У місті також запустили «Сухий фонтан» із підсвіткою.

Відео: телеграм-канал “ХС Харків”

Зазначимо, що у ХОВА попереджали: 23 і 24 серпня у Харкові треба бути готовими до будь-яких провокацій ворога, а також до ударів по місцях скупчення людей. Тож начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав уникати перебування на вулицях та у громадських місцях у ці дні.

Читайте також: Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 23 серпня, вже втретє відзначали День Харкова в умовах повномасштабного вторгнення.".