«Зоряне небо», фонтан і гімн у центрі: як харків’яни відзначили День міста
Вчора, 23 серпня, вже втретє відзначали День Харкова в умовах повномасштабного вторгнення.
Цьогоріч для містян підготували подарунок – вперше за довгий час у Харкові запрацювало вуличне освітлення. Жителі активно ділилися фото та відео «сяючих ліхтарів» у соцмережах.
Відео: телеграм-канал “Типичное ХТЗ”
У тому числі запрацювало і «Зоряне небо» у центрі міста. Там люди співали гімн, а автівки сигналили на честь свята.
Відео: “Новини. Харків”
Відео: телеграм-канал “Харьков LIVE”
Відео: телеграм-канал “Харьков LIVE”
У місті також запустили «Сухий фонтан» із підсвіткою.
Відео: телеграм-канал “ХС Харків”
Зазначимо, що у ХОВА попереджали: 23 і 24 серпня у Харкові треба бути готовими до будь-яких провокацій ворога, а також до ударів по місцях скупчення людей. Тож начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав уникати перебування на вулицях та у громадських місцях у ці дні.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: гимн, день города, Звездное небо, освещение, свято, Харків, центр;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 23 серпня, вже втретє відзначали День Харкова в умовах повномасштабного вторгнення.".