«Звездное небо», фонтан и гимн в центре: как харьковчане отметили День города
Вчера, 23 августа, уже в третий раз отмечали День Харькова в условиях полномасштабного вторжения.
В этом году для горожан подготовили подарок – впервые за долгое время в Харькове заработало уличное освещение. Жители активно делились фото и видео «сияющих фонарей» в соцсетях.
Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»
В частности заработало и «Звездное небо» в центре города. Там люди пели гимн, а автомобили сигналили в честь праздника.
Видео: «Новини. Харків»
Видео: Telegram-канал «Харьков LIVE»
Видео: Telegram-канал «Харьков LIVE»
В городе также запустили «Сухой фонтан» с подсветкой.
Видео: Telegram-канал «ХС Харків»
Отметим, что в ХОВА предупреждали: 23 и 24 августа в Харькове нужно быть готовыми к провокациям врага, а также к ударам по местам скопления людей. Поэтому начальник ХОВА Олег Синегубов призывал избегать пребывания на улицах и в общественных местах в эти дни.
Читайте также: Харьковская львица родила в День города – Терехов показал детенышей (видео)
Новости по теме:
- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: гимн, день города, Звездное небо, освещение, праздник, свято, Харьков, центр;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Звездное небо», фонтан и гимн в центре: как харьковчане отметили День города»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 23 августа, уже в третий раз отмечали День Харькова в условиях полномасштабного вторжения.".