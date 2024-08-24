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«Звездное небо», фонтан и гимн в центре: как харьковчане отметили День города

Репортаж 13:11   24.08.2024
Виктория Яковенко
«Звездное небо», фонтан и гимн в центре: как харьковчане отметили День города Фото: Яна Кузьминская

Вчера, 23 августа, уже в третий раз отмечали День Харькова в условиях полномасштабного вторжения.

В этом году для горожан подготовили подарок – впервые за долгое время в Харькове заработало уличное освещение. Жители активно делились фото и видео «сияющих фонарей» в соцсетях.

Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

В частности заработало и «Звездное небо» в центре города. Там люди пели гимн, а автомобили сигналили в честь праздника.

Видео: «Новини. Харків»

Видео: Telegram-канал «Харьков LIVE»

Видео: Telegram-канал «Харьков LIVE»

В городе также запустили «Сухой фонтан» с подсветкой.

Видео: Telegram-канал «ХС Харків»

Отметим, что в ХОВА предупреждали: 23 и 24 августа в Харькове нужно быть готовыми к провокациям врага, а также к ударам по местам скопления людей. Поэтому начальник ХОВА Олег Синегубов призывал избегать пребывания на улицах и в общественных местах в эти дни.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 23 августа, уже в третий раз отмечали День Харькова в условиях полномасштабного вторжения.".