Харьковская львица родила в День города – Терехов показал детенышей (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил хорошую новость, произошедшую 23 августа, в День города.

«В День Харькова наша львица Веста подарила жизнь маленьким львятам. Это событие, символизирующее силу, устойчивость и продление жизни даже в самые сложные времена. Жизнь продолжается!», – написал мэр.

Видео: Игорь Терехов