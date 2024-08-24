Харьковская львица родила в День города – Терехов показал детенышей (видео)
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил хорошую новость, произошедшую 23 августа, в День города.
«В День Харькова наша львица Веста подарила жизнь маленьким львятам. Это событие, символизирующее силу, устойчивость и продление жизни даже в самые сложные времена. Жизнь продолжается!», – написал мэр.
Видео: Игорь Терехов
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 07:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил хорошую новость, произошедшую 23 августа, в День города.".