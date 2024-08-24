Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео)
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив гарну новину, яка сталася 23 серпня, у День міста.
«У День Харкова наша левиця Веста подарувала життя маленьким левенятам. Це подія, яка символізує силу, стійкість та продовження життя навіть у найскладніші часи. Життя триває!», – написав мер.
Відео: Ігор Терехов
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 07:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив гарну новину, яка сталася 23 серпня, у День міста.".