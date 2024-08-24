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Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео)

Суспільство 07:48   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео) скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив гарну новину, яка сталася 23 серпня, у День міста.

«У День Харкова наша левиця Веста подарувала життя маленьким левенятам. Це подія, яка символізує силу, стійкість та продовження життя навіть у найскладніші часи. Життя триває!», – написав мер.

Відео: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 07:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив гарну новину, яка сталася 23 серпня, у День міста.".