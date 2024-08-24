Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив гарну новину, яка сталася 23 серпня, у День міста.

«У День Харкова наша левиця Веста подарувала життя маленьким левенятам. Це подія, яка символізує силу, стійкість та продовження життя навіть у найскладніші часи. Життя триває!», – написав мер.

Відео: Ігор Терехов