Скільки в Харкові коштують штучні ялинки: ціни за рік зросли – мерія
У Харківській міськраді промоніторили ціни на штучні ялинки в місті.
За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, штучні ялинки в магазинах коштують від 250 грн за сосну висотою 60 см без декору до 18 тис. грн за литу ялинку 2,5 м. Вартість середньої ялинки висотою 1,5-1,8 м становить 2-6 тис. грн.
Зазначається, що новорічні вінки зі штучної хвої коштують від 180 до 1200 грн залежно від розміру та оформлення.
У мерії додали, що порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на штучні ялинки зросли в середньому на 30-40%.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що перші ялинкові базари відкрилися у Харкові на Кінному та Сумському ринках. Продавці запевняють, що ціни порівняно з минулим роком не підвищували, а деякі – що навіть знизили. Поки що. Прогнозують: зросте попит – зростуть і ціни. Традиційно найдешевшими є набірні ялинки з хвойних гілочок, за них просять від 300 гривень. Найдорожчі – імпортні ялиці Нордмана, вартість деревця може сягати 6 тисяч гривень. Сосна звичайна та кримська приблизно за однією ціною – від 400 гривень за 1,5 метра, та від 900 – за 2 метри. Є деревця і в горщиках. З усім асортиментом можна ознайомитись у репортажі.
Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 12:37