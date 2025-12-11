Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия
В Харьковском горсовете промониторили цены на искусственные елки в городе.
По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, искусственные елки в магазинах стоят от 250 грн за сосну высотой 60 см без декора до 18 тыс. грн за литую елку 2,5 м. Стоимость средней елки высотой 1,5-1,8 м составляет 2-6 тыс. грн.
Новогодние венки из искусственной хвои стоят от 180 до 1200 грн в зависимости от размера и оформления.
В мэрии добавили, что по сравнению с предновогодним периодом в прошлом году цены на искусственные елки выросли в среднем на 30-40%.
Ранее МГ «Объектив» сообщало, что первые елочные базары открылись в Харькове на Конном и Сумском рынках. Продавцы уверяют, что цены по сравнению с прошлым годом не повышали, а некоторые даже снизили. Пока что. Прогнозируют: вырастет спрос – вырастут и цены. Традиционно самыми дешевыми являются наборные елки из хвойных веточек, за них просят от 300 гривен. Самые дорогие – импортные пихты Нордмана, стоимость деревца может достигать 6 тысяч гривен. Сосна обычная и крымская примерно по одной цене – от 400 гривен за 1,5 метра и от 900 – за 2 метра. Есть деревца и в горшках. Со всем ассортиментом можно ознакомиться в репортаже.
Читайте также: Когда заработает резиденция Святого Николая. График концертов в метро Харькова
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 12:37;