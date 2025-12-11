Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия

В Харьковском горсовете промониторили цены на искусственные елки в городе.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, искусственные елки в магазинах стоят от 250 грн за сосну высотой 60 см без декора до 18 тыс. грн за литую елку 2,5 м. Стоимость средней елки высотой 1,5-1,8 м составляет 2-6 тыс. грн.

Новогодние венки из искусственной хвои стоят от 180 до 1200 грн в зависимости от размера и оформления.

В мэрии добавили, что по сравнению с предновогодним периодом в прошлом году цены на искусственные елки выросли в среднем на 30-40%.

Ранее МГ «Объектив» сообщало, что первые елочные базары открылись в Харькове на Конном и Сумском рынках. Продавцы уверяют, что цены по сравнению с прошлым годом не повышали, а некоторые даже снизили. Пока что. Прогнозируют: вырастет спрос – вырастут и цены. Традиционно самыми дешевыми являются наборные елки из хвойных веточек, за них просят от 300 гривен. Самые дорогие – импортные пихты Нордмана, стоимость деревца может достигать 6 тысяч гривен. Сосна обычная и крымская примерно по одной цене – от 400 гривен за 1,5 метра и от 900 – за 2 метра. Есть деревца и в горшках. Со всем ассортиментом можно ознакомиться в репортаже.