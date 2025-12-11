Live

Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия

Общество 12:37   11.12.2025
Виктория Яковенко
Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете промониторили цены на искусственные елки в городе.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, искусственные елки в магазинах стоят от 250 грн за сосну высотой 60 см без декора до 18 тыс. грн за литую елку 2,5 м. Стоимость средней елки высотой 1,5-1,8 м составляет 2-6 тыс. грн.

Новогодние венки из искусственной хвои стоят от 180 до 1200 грн в зависимости от размера и оформления.

В мэрии добавили, что по сравнению с предновогодним периодом в прошлом году цены на искусственные елки выросли в среднем на 30-40%.

Ранее МГ «Объектив» сообщало, что первые елочные базары открылись в Харькове на Конном и Сумском рынках. Продавцы уверяют, что цены по сравнению с прошлым годом не повышали, а некоторые даже снизили. Пока что. Прогнозируют: вырастет спрос – вырастут и цены. Традиционно самыми дешевыми являются наборные елки из хвойных веточек, за них просят от 300 гривен. Самые дорогие – импортные пихты Нордмана, стоимость деревца может достигать 6 тысяч гривен. Сосна обычная и крымская примерно по одной цене – от 400 гривен за 1,5 метра и от 900 – за 2 метра. Есть деревца и в горшках. Со всем ассортиментом можно ознакомиться в репортаже.

Читайте также: Когда заработает резиденция Святого Николая. График концертов в метро Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
10.12.2025, 23:00
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, погиб пенсионер
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, погиб пенсионер
11.12.2025, 12:12
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
11.12.2025, 06:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 декабря — график
10.12.2025, 21:38
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
11.12.2025, 10:12
Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия
Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия
11.12.2025, 12:37

Новости по теме:

08.12.2025
Елочные базары открылись в Харькове: цены — от 300 до 6000 гривен (видео)
05.12.2025
Фотозоны по-новому и елка в неожиданном месте: Харьков украшают к Новому году
02.12.2025
Молодые ели высаживают в Харькове: кто и где
01.12.2025
Леса на Харьковщине будут усиленно патрулировать: адреса, где легально купить елку
25.11.2025
Сколько будут стоить бюджетные новогодние елки на Харьковщине — уже есть цены


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете промониторили цены на искусственные елки в городе.".