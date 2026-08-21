Дві фугасні авіабомби, що не здетонували, вилучили сапери на Харківщині
Сапери ДСНС вилучили дві російські фугасні авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів, які впали та не здетонували біля будинків на Харківщині.
У ДСНС України повідомили, що їх після ворожого обстрілу села Черкаська Лозова виявили фахівці. Зазначається, що одна з бомб впала на присадибну ділянку приватного домоволодіння, друга – за 300 метрів від будинку.
«Авіабомби транспортували на підривний майданчик та знищили контрольованим підривом. До вилучення вибухонебезпечних предметів залучили фахівців відділення інженерного супроводу робіт з розмінування та спеціальну техніку», – додали в ДСНС.
Відео: ДСНС України
Нагадаємо, раніше на Харківщині сапери вилучили нездетоновану бойову частину БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.