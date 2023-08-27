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Два десятка ударов нанесли танки РФ по приграничному поселку на Харьковщине

Происшествия 19:36   27.08.2023
Елена Нагорная
Два десятка ударов нанесли танки РФ по приграничному поселку на Харьковщине

Российские танки 27 августа нанесли около двадцати ударов по приграничному поселку Казачья Лопань на Харьковщине, сообщает начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его данным, обстрел велся из района села Красный Хутор Белгородской области.

«В результате обстрелов повреждения получили по меньшей мере десять частных домов, административные и хозяйственные постройки в центре Казачьей Лопани, а также коммунальная техника. К счастью, погибших и раненых нет», — сообщает Задоренко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские танки 27 августа нанесли около двадцати ударов по приграничному поселку Казачья Лопань на Харьковщине, сообщает начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".