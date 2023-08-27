Два десятка ударов нанесли танки РФ по приграничному поселку на Харьковщине
Российские танки 27 августа нанесли около двадцати ударов по приграничному поселку Казачья Лопань на Харьковщине, сообщает начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
По его данным, обстрел велся из района села Красный Хутор Белгородской области.
«В результате обстрелов повреждения получили по меньшей мере десять частных домов, административные и хозяйственные постройки в центре Казачьей Лопани, а также коммунальная техника. К счастью, погибших и раненых нет», — сообщает Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские танки 27 августа нанесли около двадцати ударов по приграничному поселку Казачья Лопань на Харьковщине, сообщает начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".