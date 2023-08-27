Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині

Російські танки 27 серпня завдали близько двадцяти ударів по прикордонному селищу Козача Лопань на Харківщині, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його даними, обстріл вівся з району села Красний Хутір Бєлгородської області.

“Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали щонайменше десять приватних будинків, адміністративні й господарчі споруди у центрі Козачої Лопані, а також комунальна техніка. На щастя, загиблих та поранених немає”, – повідомляє Задоренко.