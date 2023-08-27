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Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині

Події 19:36   27.08.2023
Олена Нагорна
Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині

Російські танки 27 серпня завдали близько двадцяти ударів по прикордонному селищу Козача Лопань на Харківщині, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його даними, обстріл вівся з району села Красний Хутір Бєлгородської області.

“Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали щонайменше десять приватних будинків, адміністративні й господарчі споруди у центрі Козачої Лопані, а також комунальна техніка. На щастя, загиблих та поранених немає”, – повідомляє Задоренко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 19:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські танки 27 серпня завдали близько двадцяти ударів по прикордонному селищу Козача Лопань на Харківщині, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".