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Танк, що тероризував Козачу Лопань на Харківщині, імовірно знищили – староста

Суспільство 21:25   11.09.2023
Олена Нагорна
Танк, що тероризував Козачу Лопань на Харківщині, імовірно знищили – староста

Уже близько двох тижнів, як звільнене рік тому прикордонне селище Козача Лопань Харківської області не зазнає танкових обстрілів, які до цього відбувалися регулярно, повідомила МГ “Об’єктив” староста населеного пункту Людмила Вакуленко.

“Мені здається, що його знищили. Він замовк… Ми його не чуємо вже майже пів місяця. Серпень надзвичайно був активним з їхньої сторони. Ми вже його впізнавали. Після першого пострілу ми знали, що це танк. Він дуже підступний”, – розповіла староста.

За її словами, танк настільки тероризував селище, що гроші на FPV-дрони для його знищення – майже 139 тисяч гривень – зібрали менше ніж за дві доби.

“Я думаю, що, можливо, це допомогло”, – припустила Вакуленко.

При цьому, за її словами, росіяни продовжують гатити по селищу з гелікоптерів, мінометів та гармат.

Нагадаємо, востаннє начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомляв про танковий обстріл Козачої Лопані 27 серпня – ворог завдав близько двадцяти ударів. Тоді обійшлося без жертв. 8 серпня внаслідок танкового обстрілу постраждали двоє чоловіків, а 20 липня – загинув місцевий житель 1962 року народження.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 21:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже близько двох тижнів, як звільнене рік тому прикордонне селище Козача Лопань Харківської області не зазнає танкових обстрілів, які до цього відбувалися регулярно, повідомила МГ “Об’єктив” староста населеного пункту Людмила Вакуленко.".