Авіаудари на Куп’янському напрямку та обстріли Харківщини – дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про терористичну діяльність армії РФ. Про наступальні дії на Харківщині не повідомляють.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей. В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Минула ніч на Харківщині пройшла з однією нетривалою повітряною тривогою – з 00:20 до 00:41.

Протягом доби ворог завдав по території України 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з РСЗВ. Також ворог використав 12 “шахедів”, їх усі збила ППО.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

“За минулу добу авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й один склад боєприпасів противника”, – перерахували у зведенні.