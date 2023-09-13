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Мощные взрывы в Севастополе: сообщают о повреждении завода и двух кораблей

Происшествия 07:37   13.09.2023
Оксана Горун
Мощные взрывы в Севастополе: сообщают о повреждении завода и двух кораблей Фото: соцсети

В Севастополе ночью взрывы прогремели на «Севморзаводе» (судоремонтном заводе, обслуживавшем флот оккупантов).

Видео и фото взрывов в захваченном врагом украинском Севастополе появились в соцсетях.

Позже масштаб пожара в Севастополе вынудил местных гауляйтеров и даже Минобороны РФ подтвердить факт атаки. В военном ведомстве страны-агрессора заявили об атаке «десятью крылатыми ракетами», а кроме того, — еще и тремя безэкипажными катерами. Это сообщение процитировали официальные российские пропагандисты из ТАСС. Традиционно военные преступники из РФ заявили, что ПВО сбила ракеты (правда только семь из якобы десяти), а корабль «Василий Быков» уничтожил морские беспилотники. Несмотря на такие «успехи», враг понес очевидные потери, которые вынужден был признать.

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«Из-за попадания крылатых ракет ВСУ два корабля, находящиеся на ремонте в Севастополе, получили повреждения», — признались в Минобороны РФ.

Пожар в Севастополе после "прилета"
Фото: соцсети

Перед этим так называемый «губернатор» Развожаев сообщил о пожаре на южной площадке Севморзавода Севастополя и 24 пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 07:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Севастополе ночью взрывы прогремели на «Севморзаводе» (судоремонтном заводе, обслуживавшем флот оккупантов)".